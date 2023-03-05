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Haberler Galeri Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, yatacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından yardım paraları yatıyor. 850 TL ila 1250 TL aralığında hesaplara geçen Aile Destek ödemesinin tarihi merak ediliyor. Peki aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:02
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Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

Aile destek ödemeleri mart ayında hangi gün yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin tarihleri araştırılıyor. Her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen ücretlere dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 zamlı yardımlar yatacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MART AYI YATTI MI?

Aile destek ödemelerinin mart ayında yatacağı tarih henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde aile destek ödemlerinin yatırılması bekleniyor. Tarih açıklandığı zaman habere eklenecek.

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Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile destek programı ödemeleri 850-1250 TL arasında yapılıyor.

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Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?

ZAMLI YARDIMLAR YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce konuya dair yaptığı açıklamayla, "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.