05 Mart 2023, Pazar
Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı, hangi tarihte yatacak? 2023 Zamlı yardımlar yatacak mı? Aile Yardım Paraları ne kadar, kaç TL?
Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, yatacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı kapsamında başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından yardım paraları yatıyor. 850 TL ila 1250 TL aralığında hesaplara geçen Aile Destek ödemesinin tarihi merak ediliyor. Peki aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:02
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