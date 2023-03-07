HaberlerGaleriKPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 |
KPSS'siz hastanelere alım başladı mı, ne zaman? Klinik destek elemanı, Hasta karşılama... Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı 2023 |
Hastanelere KPSS şartsız kura ile 11 bin 317 personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin detaylar araştırmaya başladı. 81 ilde toplam 10 kadroda gerçekleştirilecek olan alımların ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?