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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar, internet üzerinden artış oranlarını araştırmaya başladılar. TÜİK tarafından veriler duyuruldu. Peki, Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:57
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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, merakla araştırılan "Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu. Bu ayın kira artış oranını merakla araştıran vatandaşlar için detayları yazımızda derledik. Peki, Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2020 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından 2020 enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verileri ile birlikte 2020 Mart ayı kira artış oranının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, bu ay yüzde 13,94 oranında zam yapılacak.

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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2020 verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

ŞUBAT AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yaptı. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamadı.

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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.