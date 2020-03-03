Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

ŞUBAT AYINDA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.

Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yaptı. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamadı.