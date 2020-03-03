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Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Mart ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar, internet üzerinden artış oranlarını araştırmaya başladılar. TÜİK tarafından veriler duyuruldu. Peki, Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:57
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