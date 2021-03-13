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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MÜJDE! Küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi? Hangi işletmeler vergiden muaf olacak? İşte tüm detaylar MÜJDE! Küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi? Hangi işletmeler vergiden muaf olacak? İşte tüm detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı. Erdoğan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını duyurdu. Vergi muafiyeti haberinin ardından yüz binlerce vatandaş, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Küçük esnafa vergi muafiyeti ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi? Hangi işletmeler vergiden muaf olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.03.2021 15:21
Küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vergi muafiyeti ve küçük işletmelere yönelik uygun fiyatlı kredilerin yanı sıra 850 bin küçük işletmenin gelir vergisinden muaf tutulacağını ifade etti. Vergi muafiyeti ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, küçük esnafa vergi muafiyeti geldi mi? Hangi işletmeler vergiden muaf olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ GELDİ Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan esnafları sevindiren müjdeli haber geldi. Ekonomik Reform Paketi tanıtım toplantısında konuşan Başkan Erdoğan
"Dar gelirli küçük esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak" dedi. İşte o açıklama: HANGİ İŞLETMELER VERGİDEN MUAF OLACAK?
Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu esnafların beyan yükümlülükleri de kaldırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEDİ?
Esnafa güzel bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi olarak rahatlatacağına inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.