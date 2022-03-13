🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaraya zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, paylaşılan fiyat listesi sosyal medyayı salladı. Bir tütün markasının sigaralarına zam yaptığı duyuruldu. Buna göre en düşük sigaranın fiyatı 23,5 TL oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak JTI, BAT ve Türktab gruplarına ilişkin zamlı liste de yayımlandı mı? Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 MART sigara fiyatları zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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