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Haberler Galeri 🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaraya zam gelip gelmeyeceği merak edilirken, paylaşılan fiyat listesi sosyal medyayı salladı. Bir tütün markasının sigaralarına zam yaptığı duyuruldu. Buna göre en düşük sigaranın fiyatı 23,5 TL oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak JTI, BAT ve Türktab gruplarına ilişkin zamlı liste de yayımlandı mı? Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 MART sigara fiyatları zamlı güncel liste...

Giriş Tarihi: 13.03.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 10:58
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🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

13 Mart sigara fiyatları zamlı güncel liste belli oldu. Bir tütün markasının sigaralarına zam yaptığı duyuruldu. Buna göre en düşük sigaranın fiyatı 23,5 TL oldu. Peki, 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Mart sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren geçerli bazı sigara markalarına 2 TL zam yapıldı. İşte 13 Mart sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

PHİLİP MORRİS GRUBUNA 2 TL ZAM GELDİ

Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8'lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece Philip Morris grubunda yer alan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M 2 TL zamlanmış oldu.

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🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

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🚬13 MART SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL