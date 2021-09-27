10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin (485 bin TL) ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

İngiltere'de yaşanan tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından binlerce kişiye geçici vize verileceği duyurulmuştu. Tedarik sorunu nedeniyle kamyon ve tır şoförlerine öncelik verilecek. 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar bu yıl içerisinde geçici vize verileceği öğrenildi. Peki; İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır? İngiltere kamyon tır şoförü maaşları ne kadar?