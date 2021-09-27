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Haberler Galeri 10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin (485 bin TL) ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin (485 bin TL) ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

İngiltere'de yaşanan tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından binlerce kişiye geçici vize verileceği duyurulmuştu. Tedarik sorunu nedeniyle kamyon ve tır şoförlerine öncelik verilecek. 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar bu yıl içerisinde geçici vize verileceği öğrenildi. Peki; İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır? İngiltere kamyon tır şoförü maaşları ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:57
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10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin 485 bin TL ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır? İngiltere kamyon tır şoförü maaşları ve başvuru ekranı merak edilmeye başlandı. İngiltere'de yaşanan tedarik krizi nedeniyle raflar boş kalırken, hükümet bu duruma çözüm bulmak için binlerce kamyon ve tır şoförüne geçici vize vereceğini duyurdu. Geçici vize alarak çalışmak isteyenler de İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin 485 bin TL ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.

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10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin 485 bin TL ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi." ifadesi kullanıldı.

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10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin 485 bin TL ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

Böylelikle, 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek.

İngiliz Ticaret Odası ise söz konusu önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

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10.500 kişiye geçici vize! Yıllık 40 bin sterlin 485 bin TL ödeme! İngiltere kamyon tır şoförü başvuru nasıl yapılır?

İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir." dedi.