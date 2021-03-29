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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? İşte fiyatları... Marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? İşte fiyatları...
BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için önemli olan 11 ayın sultanı Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Bu bağlamda marketlerin ramazan koli fiyatları merak ediliyor. Ramazan ayı müslümanlar için ibadetlerle geçer. Önemli ayın sonunda marketler erzak kolilerini indirimli şekilde satışa sunar. İşte, Marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? İşte fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 16:03
Marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Faziletleri oldukça fazla olan Ramazan ayı için Müslümanlar hazırlıklarını yapmaya başladılar. 11 ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyenler erzak koli fiyatlarını merak ediyor. Marketler bu dönemde ramazan erzak kolilerinde indirim yapıyor. İşte, marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? İşte fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞOK RAMAZAN PAKETİ NE KADAR 2021?
ŞOK Ramazan Paketi bu yıl 69 TL olarak şatışa sunuldu.
RAMAZAN ERZAK PAKETİ
Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr
Evin ayçiçek yağı 1 lt
Piyale Un 1 kg
Piyale kakaolu puding 150 gr
Piyale ezogelin çorba 80 gr
Piyale burgu makarna 500 gr
Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg
Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg
Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg
Anadolu mutfağı tuz 750 gr
Altınküp küp şeker 1 kg
Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr
MİGROS 2021 RAMAZAN PAKETİ NE KADAR?
Migros 2021 Ramazan Paketinin fiyatı bu yıl 134,90 TL olarak belirlendi.
MİGROS Ramazan Ziyafet Paketi Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L