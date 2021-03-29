Marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Faziletleri oldukça fazla olan Ramazan ayı için Müslümanlar hazırlıklarını yapmaya başladılar. 11 ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyenler erzak koli fiyatlarını merak ediyor. Marketler bu dönemde ramazan erzak kolilerinde indirim yapıyor. İşte, marketlerin ramazan kolisi belli oldu mu 2021? BİM, ŞOK, A101 ve Migros ramazan erzak paketi ne kadar? İşte fiyatları...