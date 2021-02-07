Detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak! 2 bin lira ile 40 bin...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. 200 bin restoran, lokanta ve kafeye ciro desteğine ilişkin karar yürürlüğe girdi. 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmayacak destekler için başvuru süresi ise gelecek hafta duyurulacak. Vatandaşlar başvuru şartlarını ve tarihi araştırmayı sürdürüyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, gelişmeler...