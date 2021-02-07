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07 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak! 2 bin lira ile 40 bin... Detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak! 2 bin lira ile 40 bin...
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. 200 bin restoran, lokanta ve kafeye ciro desteğine ilişkin karar yürürlüğe girdi. 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmayacak destekler için başvuru süresi ise gelecek hafta duyurulacak. Vatandaşlar başvuru şartlarını ve tarihi araştırmayı sürdürüyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.02.2021 17:31
Koronavirüs salgını sürecinde zor dönemden geçen esnafa destek ödemeleri sürüyor. Başkan Erdoğan, kafe ve restoranlara yönelik destek ödemesinin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta ve kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 'ciro kaybı desteği' tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. İşte, kafe ve restoranlara destek ödemesi detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta ve kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 'ciro kaybı desteği' tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.
KDV BEYANI ESAS ALINACAK
Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Kovid-19 salgını dolayısıyla verilecek 'ciro kaybı desteğine' ilişkin karar dün yürürlüğe girdi.
Karara göre işletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.
Bir defada ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla geçen yılki ciroların 2019'dakine göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.