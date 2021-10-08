08 Ekim 2021, Cuma
Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...
Bazı zincir marketlerin fahiş fiyatlarının önüne geçilmesi için yeni kararlar alınıyor. Edinilen son dakika haberlerine göre AK Parti, perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. E-ticaretle uğraşana vergi muafiyeti, süpermarket ombudsmanlığı, pazar gücünü kötüye kullanmanın engellenmesi gündemde yer alan önemli konular arasında bulunuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi ürünlerin raflardan kalkacağı ise merak edilen başka husus oluyor. İşte, zincir market düzenlemesi için son durum...
Giriş Tarihi: 08.10.2021 20:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 20:50
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