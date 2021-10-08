Marketlerde yeni düzenleme an meselesi. Artık o ürünler raflardan kalkacak. Zincir marketler için düzenleme yeniden gündeme geldi. Fahiş fiyatlarla mücadele ve ucuz gıda temini için yeni kararlar açıklanmaya devam ediyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. Zincir market düzenlemesi için detayları haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...