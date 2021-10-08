08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

Bazı zincir marketlerin fahiş fiyatlarının önüne geçilmesi için yeni kararlar alınıyor. Edinilen son dakika haberlerine göre AK Parti, perakende düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. E-ticaretle uğraşana vergi muafiyeti, süpermarket ombudsmanlığı, pazar gücünü kötüye kullanmanın engellenmesi gündemde yer alan önemli konular arasında bulunuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hangi ürünlerin raflardan kalkacağı ise merak edilen başka husus oluyor. İşte, zincir market düzenlemesi için son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 20:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 20:50
  • 1
  • 8
Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

Marketlerde yeni düzenleme an meselesi. Artık o ürünler raflardan kalkacak. Zincir marketler için düzenleme yeniden gündeme geldi. Fahiş fiyatlarla mücadele ve ucuz gıda temini için yeni kararlar açıklanmaya devam ediyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. Zincir market düzenlemesi için detayları haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

KOZMETİK SATAMAYACAKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yaparken bu marketlerin sayısının artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileri ile görüştü.

  • 3
  • 8
Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

Bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

  • 4
  • 8
Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

GÜCÜ KÖTÜYE KULLANAMAYACAKLAR

Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.

  • 5
  • 8
Marketlerde yeni düzenleme an meselesi! Artık o ürünler raflardan kalkacak! Zincir marketler...

5'Lİ ZİNCİRİN TEKELİNİ SANAL MARKET KIRACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da harekete geçti. Halihazırda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini online ortamda satan PTT iştirak şirketi PttAVM.com bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek.