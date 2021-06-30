30 Haziran 2021, Çarşamba
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Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık satılmayacak! A101, BİM, ŞOK, Migros...
Marketlerde yeni dönem başlıyor. Vatandaşlar market alışverişi yaparken market manavlarından sebze meyve alımı da gerçekleştiriyor. Sebze meyve satışında bilindiği üzere seçmece de yapılmakta. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Böylece çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. Yapılan düzenlemenin detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 19:43
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