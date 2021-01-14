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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerde yasağa uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK bundan sonra... Marketlerde yasağa uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK bundan sonra...
Marketlerde yasağa uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK bundan sonra her hafta yayınlanan aktüel ürünler kataloğu normal gününden farklı günlerde yayınlanacak. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler zinciri uygun fiyatlı aktüeller yayınlıyor. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak. Vatandaşlar alışverişlerini yeni günlere göre düzenleyecek.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 17:53
81 ilde hizmet veren marketler zinciri BİM ve ŞOK yeni karar aldılar. Koronavirüs salgını sürecinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında marketler aktüel ürünlerini yayınladığı günleri değiştirdi. 81 ilde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satılacağı günü değiştirdi. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR
BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.
MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.