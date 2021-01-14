Marketlerde yasağa uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK bundan sonra...

Marketlerde yasağa uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK bundan sonra her hafta yayınlanan aktüel ürünler kataloğu normal gününden farklı günlerde yayınlanacak. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler zinciri uygun fiyatlı aktüeller yayınlıyor. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak. Vatandaşlar alışverişlerini yeni günlere göre düzenleyecek.