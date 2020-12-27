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Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra aktüel ürünler her zaman yayınlandığından önce yayınlanacak. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 23:56
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Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

81 ilde birçok şubesiyle hizmet veren marketler yeni kararlarını açıkladı. BİM ve ŞOK aktüel ürünler için gün değişikliğine gitti. BİM ve ŞOK aktüel ürünlerinin satışta olacağını günler değişti. 81 ilde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satılacağı günü değiştirdi. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerin yeni günleri belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR

BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.

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Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.

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Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.