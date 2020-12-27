Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

Marketlerde yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan sonra aktüel ürünler her zaman yayınlandığından önce yayınlanacak. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak.