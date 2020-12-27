Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek 2021 zam oranı için 4. son toplantı yarın yapılacak. Milyonlarca çalışanın gözü toplantıdan çıkacak karara çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından asgari ücret 2021 zammı ne kadar oldu sorusu cevap bulacak. Bilindiği üzere yapılacak zam ile birlikte Asgari Geçim İndirimi'de de artış yaşanacak. İşte, Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...