ANA SAYFA
Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...
Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam görüşmelerinde sona gelindi. Zam oranının belirleneceği 4. toplantı yarın gerçekleşecek. Asgari Ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 zam görüşmeleri için teklifini iletti. İşte, Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...
Giriş Tarihi: 27.12.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 22:56
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12