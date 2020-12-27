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Haberler Galeri Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam görüşmelerinde sona gelindi. Zam oranının belirleneceği 4. toplantı yarın gerçekleşecek. Asgari Ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2020 zam görüşmeleri için teklifini iletti. İşte, Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 22:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 22:56
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Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek 2021 zam oranı için 4. son toplantı yarın yapılacak. Milyonlarca çalışanın gözü toplantıdan çıkacak karara çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından asgari ücret 2021 zammı ne kadar oldu sorusu cevap bulacak. Bilindiği üzere yapılacak zam ile birlikte Asgari Geçim İndirimi'de de artış yaşanacak. İşte, Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR OLDU SORUSU CEVABINI BULUYOR

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili gelecek olan son dakika açıklamalarına çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın gerçekleştirilecek olan son toplantının ardından 2021 asgari ücret ne kadar oldu sorusuna cevap verecek. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki toplantıda sunduğu teklif ve tüm ayrıntılar şöyle;

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Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

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Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

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Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Tüm gözler toplantıda...

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.