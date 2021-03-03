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Haberler Galeri Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

Marketlerin çalışma saatleri nasıl oldu? Türkiye'de ikinci normalleşme dönemi başladı. 4 farklı risk haritasında yer alan illere göre kısıtlamalarda değişiklik yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi tüm marketler bundan sonra farklı saatlerde hizmet verecek. İşte yeni düzenlemeye göre marketlerin çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 09:25
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Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. 'Yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme sürecine geçen Türkiye'de kısıtlamalar il bazında esnetildi. Normalleşme süreci ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saati olmuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Marketlerin çalışma saatleri nasıl oldu? İşte cevaplar...

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Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

MARKETLERDE NORMALLEŞME DÜZENLEMESİ

Marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, bakkal ve marketler düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

GENELGE YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği anımsatıldı.

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