Marketlerde normalleşme düzenlemesi! Alışveriş yapacaklar dikkat! A101, ŞOK, BİM, Migros bundan sonra...

Marketlerin çalışma saatleri nasıl oldu? Türkiye'de ikinci normalleşme dönemi başladı. 4 farklı risk haritasında yer alan illere göre kısıtlamalarda değişiklik yapıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi tüm marketler bundan sonra farklı saatlerde hizmet verecek. İşte yeni düzenlemeye göre marketlerin çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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