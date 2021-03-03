Kira artış oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verisi ile birlikte ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" da belli oldu. Geçtiğimiz ay on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşmişti. Mart ayı kira zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...