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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kira artış oranı son dakika: 2021 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama... Kira artış oranı son dakika: 2021 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama...
Son dakika... Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından 2021 Şubat ayı enflasyon oranı bugün açıklandı. Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı da böylelikle belli oldu. Bu ay sözleşmesi dolan kiracılar, mart ayı kira zammını merak ediyor. Peki, 2021 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 10:12
Kira artış oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verisi ile birlikte ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "kira artış oranı" da belli oldu. Geçtiğimiz ay on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşmişti. Mart ayı kira zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
2020 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Aralık ayı kira artış oranı şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.