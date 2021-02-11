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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerde flaş değişiklik! Saatlerden sonra o ürünler yasaklandı! BİM, A101 bundan sonra... Marketlerde flaş değişiklik! Saatlerden sonra o ürünler yasaklandı! BİM, A101 bundan sonra...
Pandemi döneminde marketler yasaklardan dolayı yeni kararlar almaya devam ediyor. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yapılan düzenlemeye göre birçok ürün market raflarından kalkacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11:00'dan önce kepenklerini kaldıramayacak. Açıklama sonrasında alışverişe gideceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, marketlerin yeni çalışma saatleri ve satılmayacak ürünlerin listesi...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 18:00
Koronavirüs salgını sürecinde marketler hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Kısıtlamalar sonrasında marketler tarafından değişiklikler yaşanırken, Ticaret Bakanlığı tarafından yeni düzenleme taslağı hazırlandı. Yapılacak düzenleme ile AVM ve zincir marketlerde satılacak ürün ve saatlerinde değişime gidilecek. Vatandaşlar marketlerde satışı yasaklanacak ürünlerin listesini merak ediyor. Ayrıca binlerce müşteri ağırlayan marketlerin çalışma saatlerinde değişimler yaşandı. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, marketler hakkında düzenleme detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında da bir dizi değişikliğe gidilecek.
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.
Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.
Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.