Marketlerde flaş değişiklik! Saatlerden sonra o ürünler yasaklandı! BİM, A101 bundan sonra...

Pandemi döneminde marketler yasaklardan dolayı yeni kararlar almaya devam ediyor. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yapılan düzenlemeye göre birçok ürün market raflarından kalkacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11:00'dan önce kepenklerini kaldıramayacak. Açıklama sonrasında alışverişe gideceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, marketlerin yeni çalışma saatleri ve satılmayacak ürünlerin listesi...