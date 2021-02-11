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Haberler Galeri İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

Pandemi döneminde iş arayışında olanlara İŞKUR tarafından müjde geldi. İŞKUR, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla işbaşı eğitim programı düzenliyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor. Başvuru şartları için kurum tarafından açıklama yapıldı. İşte, işbaşı eğitim programı detayları...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 17:29
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İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

İŞKUR, işbaşı eğitim programı ile vatandaşlara destek ödemesi sağlıyor. Katılım sağlayan adaylar, başvuru şartlarının yerine getirilmesi sonrasında ödemelerini alıyor. İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. İŞKUR resmi internet sayfasında başvuru detaylarını paylaştı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi için detaylar haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler

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İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

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İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

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İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.