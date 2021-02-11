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İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...
Pandemi döneminde iş arayışında olanlara İŞKUR tarafından müjde geldi. İŞKUR, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla işbaşı eğitim programı düzenliyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor. Başvuru şartları için kurum tarafından açıklama yapıldı. İşte, işbaşı eğitim programı detayları...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 17:29
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