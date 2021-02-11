İŞKUR'dan destek ödemesi: Katılım sağlayanlara günlük 108 TL ödenecek! Başvuru şartları ise...

İŞKUR, işbaşı eğitim programı ile vatandaşlara destek ödemesi sağlıyor. Katılım sağlayan adaylar, başvuru şartlarının yerine getirilmesi sonrasında ödemelerini alıyor. İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir. İŞKUR resmi internet sayfasında başvuru detaylarını paylaştı. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi için detaylar haberimizde.