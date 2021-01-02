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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...

Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti. İspanya'da tadına baktı Mersin'e getirdi! Şimdi paraya para demiyor! Mersin'de gemide çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini, emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. Coşkun'un kazancı duyanları şaşırttı. Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi. Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 20:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 20:42
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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...

Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti. Hidayet Coşkun, emekli olduktan sonra üretimini geliştirerek ağaç sayısını 100'e çıkarttı. 100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun'un bir sezonda kazandığı para dudak uçuklattı. Talepten memnun olan Coşkun, meyvenin aynı zamanda reçelini ve yemeğini de yapıp satmaya başladı. Tropik ülkelerde papaya ağaçlarına her köşe başında rastlanmaktadır. Ülkemizde çok fazla tüketilmeyen ancak A ve C vitaminleri ile potasyum açısından oldukça zengin olan papayanın çekirdekleri de antibakteriyel özellik taşır.

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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...

Papaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefleyen Coşkun, "Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüm. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim. Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymayı düşünüyorum. " dedi.

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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...

Tanesini 8 liradan sattığını belirten Coşkun "Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz" sözlerini ekledi.

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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...

Coşkun bir sezonda 45 bin lira gelir elde ettiğini belirterek "İlk başlarda 1- 2 kilo ağırlığında meyve üretiyordum şu an 700- 800 gram ağırlığında meyve üretiyorum. Piyasa için ideal ağırlık. Tanesini 7- 8 TL'den veriyorum" diye konuştu.

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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de C vitamini bakımından zengin olan meyvenin Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Papayanın ülkemize yeni giren bir alternatif ürün olduğunu belirten Gürbüz, "Papayanın Anavatanı Güney Amerika ve Uzakdoğu. Soğuğu sevmeyen bir meyve. Ağacı 6 ayda meyve verecek olgunluğa erişiyor." şeklinde ifade etti.