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Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti...
Kimsenin aklının ucundan geçmeyen reçel yaptı! Paraya para demiyor! İspanya'da gördü hayatı değişti. İspanya'da tadına baktı Mersin'e getirdi! Şimdi paraya para demiyor! Mersin'de gemide çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini, emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. Coşkun'un kazancı duyanları şaşırttı. Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi. Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.
Giriş Tarihi: 02.01.2021 20:42Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 20:42