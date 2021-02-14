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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerde değişiklik an meselesi! Sınırlama gelebilir! BİM, A101 ve ŞOK Pazartesi gününden itibaren... Marketlerde değişiklik an meselesi! Sınırlama gelebilir! BİM, A101 ve ŞOK Pazartesi gününden itibaren...
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanmasını da içinde bulunduran yasa taslağı Pazartesi günü görüşülecek. Taslağa göre, sayıları on binlerle ifade edilen bu marketler pazar günleri de saat 11.00'den önce kapılarını açamayacak. Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BİM, A101 ve ŞOK Pazartesi gününden itibaren...
Giriş Tarihi: 14.02.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 19:13
Marketlerde değişiklik an meselesi! Sınırlama gelebilir. Perakende ticaretinin kurallarını değiştirecek yasa taslağı için bir yandan TOBB, TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun sektörden görüş toplamaya başladığı öğrenilirken, diğer yandan konunun 15 Şubat Pazartesi günü toplanması beklenen Kabine'de masaya yatırılacağı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak tüm kararlara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde bazı zincir marketler, aktüel ürün kataloglarını yasakların olduğu günlere göre düzenlemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rekabet Kurumu'nun, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda zincir marketlerin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekmesi ve bu alanda düzenlemeler yapılması önerisinin ardından Perakende Yasa Taslağı hazırlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağın Pazartesi günü Kabine'de Bakan Ruhsar Pekcan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a detaylarıyla anlatılacağı öğrenildi. Ayrıca sektörün çatı kuruluşları olan TOBB, TESK ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) da paydaşlarından görüş toplamaya başladığı ve taslak üzerindeki sektör görüşlerini önümüzdeki günlerde bakanlığa ileteceği öğrenildi.
15 YILDIR YASAYI BEKLİYORUZ
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, 15 yıldır perakende yasasını beklediklerini belirterek, "Yasanın konuşulması bizler için güzel ve sevindirici bir gelişme. Yerel zincir mağazalar ve yerel esnaf olarak yıllardır bu yasayı bekliyoruz. Bize gelen tasarıyı incelediğimizde burada otopark ve tütün ürünü satışı ile alakalı bazı maddelerin uygulanmasını zor olarak görüyoruz. Bu konularda haksız rekabete yol açacak bir mantık hakim gibi. Bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir" dedi.
SAAT 11 KARARI SEVİNDİRİCİ
Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını sağlamak amacıyla, zincir gıda marketlerinin pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacağının taslakta yer aldığını anımsatan Düzgün, "Bu düzenlemede de bir metrekare şartı getirilmeli. Çünkü bazı yerel marketler içerisinde de metrekare olarak büyük mağazalar var, burada da haksız rekabet oluşabilir" dedi.