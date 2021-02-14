Marketlerde değişiklik an meselesi! Sınırlama gelebilir! BİM, A101 ve ŞOK Pazartesi gününden itibaren...

15 YILDIR YASAYI BEKLİYORUZ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, 15 yıldır perakende yasasını beklediklerini belirterek, "Yasanın konuşulması bizler için güzel ve sevindirici bir gelişme. Yerel zincir mağazalar ve yerel esnaf olarak yıllardır bu yasayı bekliyoruz. Bize gelen tasarıyı incelediğimizde burada otopark ve tütün ürünü satışı ile alakalı bazı maddelerin uygulanmasını zor olarak görüyoruz. Bu konularda haksız rekabete yol açacak bir mantık hakim gibi. Bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir" dedi.