İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

Pandemi sürecinde iş arayanlar İŞKUR tarafından duyurulan listeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan İŞKUR tarafından "İşbaşı Eğitim Programları" yakından ilgi görüyor. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilmeleri ve tecrübe edinmeleri için düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programları" kapsamında iş arayanlara günlük ödeme yapılır. Asgari ücrete enflasyon rakamlarına göre yapılan zam sonrasında işbaşı eğitim programı ödemeleri zamlanmıştır. İşte, İŞKUR işbaşı eğitim programı katılım detayları...