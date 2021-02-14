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Haberler Galeri İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

Pandemi sürecinde iş arayanlar İŞKUR tarafından duyurulan listeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan İŞKUR tarafından "İşbaşı Eğitim Programları" yakından ilgi görüyor. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilmeleri ve tecrübe edinmeleri için düzenlenen "İşbaşı Eğitim Programları" kapsamında iş arayanlara günlük ödeme yapılır. Asgari ücrete enflasyon rakamlarına göre yapılan zam sonrasında işbaşı eğitim programı ödemeleri zamlanmıştır. İşte, İŞKUR işbaşı eğitim programı katılım detayları...

Giriş Tarihi: 14.02.2021 20:37
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İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

İŞKUR'dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu. İşbaşı eğitim programları, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyen adaylar için başvuru şartları belli oldu. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor. İşte, İŞKUR iş arayanlara destek ödemesi...

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İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

"İş Tecrübesi Kazanmanızı Sağlıyoruz"

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.

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İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

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İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

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İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 108 TL harçlık! Başvuru şartları belli oldu! En az...

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,

2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,