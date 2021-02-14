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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye derin nefes aldıracak ödeme! Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu... Emekliye derin nefes aldıracak ödeme! Emekliye 2.000 TL ikramiye! Tarih belli oldu...
Milyonlarca emekliye derin nefes aldıracak ikramiye ödemeleri için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılda iki kez olmak üzere ödenen emekli ikramiyesi için beklenen tarih belli oldu. Mayıs ayı bitmeden emekliye ayrılacak vatandaşlar ödemeden yararlanabilecek. Yaklaşık 13 milyon emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. İşte, 2021 ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesinden yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 14.02.2021 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 18:51
Milyonlarca emekli, bayramlarda ödenen ikramiyeler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere son üç yıldır emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi veriliyor. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Emeklilerin merakla beklediği ikramiye tarihi için detayları haberimizde derledik. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021 Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
BAĞ*KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.