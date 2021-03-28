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Haberler Galeri Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nakit parasını mevduatlı hesaba yatırarak değerlendirmek isteyenler için oranlar güncellendi. Yatırımcılar tarafından son dönemde yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Biz de mevduat faiz hesapları için güncel faiz oranlarını derledik. İşte, Hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 19:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 19:09
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Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

Hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Bankada parası olan vatandaşlar için 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı merak edilen konular arasında bulunuyor. Mart ayında günlere göre mevduatlı faiz oranları için güncellemeler yaşanıyor. Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu olarak görülüyor. Risksiz yatırım olarak görülen mevduatlı hesaplar için güncel oranları sizler için derledik. İşte, hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

10.000 TL İÇİN 32 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI

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Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

10.000 TL İÇİN 46 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI

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Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

10.000 TL İÇİN 92 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI

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Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?

20.000 TL İÇİN 92 GÜN MEVDUAT KAZANÇLARI