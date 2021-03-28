Hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Bankada parası olan vatandaşlar için 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı merak edilen konular arasında bulunuyor. Mart ayında günlere göre mevduatlı faiz oranları için güncellemeler yaşanıyor. Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu olarak görülüyor. Risksiz yatırım olarak görülen mevduatlı hesaplar için güncel oranları sizler için derledik. İşte, hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor...