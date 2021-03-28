HaberlerGaleriAcil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL’si olan kaç TL alır?
Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor! Hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nakit parasını mevduatlı hesaba yatırarak değerlendirmek isteyenler için oranlar güncellendi. Yatırımcılar tarafından son dönemde yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Biz de mevduat faiz hesapları için güncel faiz oranlarını derledik. İşte, Hesabında 20.000 ve 10.000 TL'si olan kaç TL alır? 32, 46 ve 92 vadeli hesap günlük faiz kazancı artıyor...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 19:09Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 19:09