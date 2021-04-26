Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Marketlerde yeni karar aşamasına gelindi. Eğer taslak onaylanırsa artık market raflarında olmayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer taslak kabul edilirse elektronik ürünler market raflarında olmayacak.