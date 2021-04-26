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Haberler Galeri Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Marketlerde artık olmayacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra... Birçok ilde şubeleri bulunan büyük market zincirleri her alanda ürünler satmaya devam ediyor. Marketler hakkında yeni düzenlemenin sinyalleri geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelik eğer kabul edilirse bazı ürünlerin satışı engellenecek. Diğer yandan alınan kararla marketlerin Pazar günü saat 11:00'da kepenklerini açması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 22:22
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Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Marketlerde yeni karar aşamasına gelindi. Eğer taslak onaylanırsa artık market raflarında olmayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer taslak kabul edilirse elektronik ürünler market raflarında olmayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.

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Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

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Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

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Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.