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Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...
Marketlerde artık olmayacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra... Birçok ilde şubeleri bulunan büyük market zincirleri her alanda ürünler satmaya devam ediyor. Marketler hakkında yeni düzenlemenin sinyalleri geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelik eğer kabul edilirse bazı ürünlerin satışı engellenecek. Diğer yandan alınan kararla marketlerin Pazar günü saat 11:00'da kepenklerini açması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 26.04.2021 22:22Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 22:22