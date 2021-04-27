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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Giriş Tarihi: 27.04.2021 01:37
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.