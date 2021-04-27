Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?