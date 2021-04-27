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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner liralık ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları araştırılmaya başlandı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 01:37
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