1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 1.000 TL pandemi sosyal destek programının ilk 2 faz ödemeleri tamamlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemeler için başvuru alınacağı bildirilmişti. Başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. Peki, e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...