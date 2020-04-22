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e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?
1.000 TL sosyal yardım başvurusu devam ediyor. Koronavirüs salgınının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verilen 1.000 TL yardım ödemesinin ilk 2 fazı tamamlandı. Üçüncü faz ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Pandemi Sosyal Destek başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:04Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 17:12