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Haberler Galeri e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

1.000 TL sosyal yardım başvurusu devam ediyor. Koronavirüs salgınının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla verilen 1.000 TL yardım ödemesinin ilk 2 fazı tamamlandı. Üçüncü faz ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Pandemi Sosyal Destek başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 17:12
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e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 1.000 TL pandemi sosyal destek programının ilk 2 faz ödemeleri tamamlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemeler için başvuru alınacağı bildirilmişti. Başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. Peki, e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

1.000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.

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e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklama; "Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." dedi. Söz konusu ödemeler için başvurular T.C. Kimlik Numarasına göre alınıyor.