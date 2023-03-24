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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Birçok kalemde maaşlara etki eden oranlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 21:25
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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

Mart ayına günler kala enflasyon verileri de gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

Şubat ayında enflasyon, yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 olmuştu.

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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

BEKLENTİ ANKETİ SONUCU

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu.

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BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

Yapılan açıklamada; "2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 33,52 olasılıkla yüzde 35,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,44 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.