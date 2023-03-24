BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI! Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Birçok kalemde maaşlara etki eden oranlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları belli oldu. Peki, Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları açıklandı mı?