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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kesinlikle olmayacak" İkinci el araba fiyatları için kritik tarih! Araba alacaklar dikkat... "Kesinlikle olmayacak" İkinci el araba fiyatları için kritik tarih! Araba alacaklar dikkat...
İkinci el araba fiyatları için kritik tarih yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sürecinde fiyatlarının yükselmesi araba almak isteyenleri hayal kırıklığına uğradı. İkinci el otomobil fiyatları hakkında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde yaşanan düşüşler sonrasında, araba almak isteyenlere fırsatları kaçırmamaları için çağrıda bulunulurken, fiyatlarda yüzde 15 gerileme olduğu belirtildi. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?
Giriş Tarihi: 28.02.2021 18:10
İkinci el araba almak isteyenler için uzman isimlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Son dönemde fiyatlarda yaşanan düşüş sonrasında piyasaların hareketlenmesi bekleniyor. 2. el araba almak isteyenlere fırsatları kaçırmamaları için çağrıda bulunulurken, fiyatlarda yüzde 15 gerileme olduğu belirtildi. Yeni yılda araba alacak vatandaşlar uzman isimlerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Konuyla ilgilş detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomobil Meclis Üyesi Fahrettin Batı, ikinci el otomobil sektörünün şu anda durağan dönemini yaşadığını söyledi.
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Batı, "Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz.
Fiyatlar zaten yeterince düştü, önceki fiyatlara göre yüzde 15 civarında bir düşüş var. Eskisi gibi haftalık, aylık bazda bir artış kesinlikle yaşanmayacak. Belki yüzde 5 puan bir artış olabilir, o da nisan ayında olma ihtimali var. Çünkü şu anda altın ve döviz yeterince düşmüş vaziyette. Artışı çok mümkün görmüyoruz" dedi.
Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesinin ağır hasarlı araç alımı ve satışı olduğunu ifade eden Batı, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis toplantılarında en az 2 ayda bir toplantı yapıyoruz ve her toplantımızın gündem maddelerinden bir tanesi de yine bu ağır hasarlı araçlar oluyor.