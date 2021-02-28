"Kesinlikle olmayacak" İkinci el araba fiyatları için kritik tarih! Araba alacaklar dikkat...

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş olduğunu belirten Batı, "Pandemiden dolayı ve özellikle hafta sonu uygulanan kısıtlamalar satışları etkiliyor. Daha önceki dönemde de olduğu gibi haziran ayından sonra insanlar nasıl ötelenmiş araç ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek bir taleple yaptılarsa, kesinlikle mart ayından itibaren hafta sonu kısıtlamaları kalktığı zaman aynı hareketliliği çok hızlı bir şekilde yaşamayı bekliyoruz.