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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...

Ticaret Bakanlığı tarafından küçük esnafı korumak amacıyla hazırlanan taslağa göre zincir marketler için yeni kararlar alınabilir. Eğer taslak Meclis'te kabul edilirse, perakende ticaretin kuralları değişecek. On binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. Ayrıca zincir marketler kepenklerini saat 11:00'dan önce açamayacak. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak sonrasında marketlerde satılmayacak ürünlerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 20:21
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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...

Marketler için karar an meselesi... Kabul edilirse o ürünler satılmayacak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yasa taslağı, Meclis'te kabul edilirse, perakende ticaretin kuralları değişecek. Eğer taslak kabul edilirse belirli ürünler artık zincir marketlerde satılmayacak. Diğer yandan marketlerin açılış saatleri Pazar günü saat 11:00'da açılacak. Taslağa göre zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. İşte, düzenlemenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yasa taslağı, Meclis'te kabul edilirse, perakende ticaretin kuralları değişecek. On binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. Ancak bu ürünler söz konusu marketlerin internet sitesi üzerinden satılmaya devam edecek. Zincir marketler pazar günü saat 11.00'den önce açılmayacak.

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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...

O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.

Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.

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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...

Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.