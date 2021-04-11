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Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...
Ticaret Bakanlığı tarafından küçük esnafı korumak amacıyla hazırlanan taslağa göre zincir marketler için yeni kararlar alınabilir. Eğer taslak Meclis'te kabul edilirse, perakende ticaretin kuralları değişecek. On binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. Ayrıca zincir marketler kepenklerini saat 11:00'dan önce açamayacak. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak sonrasında marketlerde satılmayacak ürünlerini sizler için derledik.