Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

Banka hesabında para olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. 32 günlük vadeli mevduat hesapları için getiri hesabı yatırımcılar tarafından yapılıyor. Yatırımlar arasında en risksiz olarak kabul edilen mevduatlı faiz hesabı için detayları sizler için derledik. Yatırım sonucunda eline geçecek paranın bilinmesi ise cezbediyor. İşte, 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?