HaberlerGaleriBankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk aylarında bankaların mevduat faiz için yarışı kızıştı. Bankada parası olan binlerce vatandaş güncel mevduat faizi oranları yakından takip ediliyor. İşte, 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? En fazla mevduat faizi getirisi olan banka hangisi?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 19:26Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 19:26