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Haberler Galeri Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ilk aylarında bankaların mevduat faiz için yarışı kızıştı. Bankada parası olan binlerce vatandaş güncel mevduat faizi oranları yakından takip ediliyor. İşte, 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? En fazla mevduat faizi getirisi olan banka hangisi?

Giriş Tarihi: 11.04.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 19:26
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Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

Banka hesabında para olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. 32 günlük vadeli mevduat hesapları için getiri hesabı yatırımcılar tarafından yapılıyor. Yatırımlar arasında en risksiz olarak kabul edilen mevduatlı faiz hesabı için detayları sizler için derledik. Yatırım sonucunda eline geçecek paranın bilinmesi ise cezbediyor. İşte, 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

40.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

40.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

40.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?