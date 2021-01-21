Marketler de yasağın ritmine uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK aktüeller bundan sonra...

Marketler de yasağın ritmine uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK aktüeller bundan sonra yeni gününde aktüel ürünler kataloğunu yayınlayacak. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren marketler fırsat ürünleri ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. BİM ve ŞOK ise aldığı yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak.