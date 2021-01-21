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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketler de yasağın ritmine uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK aktüeller bundan sonra... Marketler de yasağın ritmine uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK aktüeller bundan sonra...
Marketler de yasağın ritmine uydu alışveriş yapacaklar dikkat! BİM ve ŞOK aktüeller bundan sonra yeni gününde aktüel ürünler kataloğunu yayınlayacak. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren marketler fırsat ürünleri ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. BİM ve ŞOK ise aldığı yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 21:51 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 21:51
81 ilde hizmet veren marketler yeni kararlarını müşterilerine duyurdu. BİM ve ŞOK aktüel ürünlerin artık yeni günlerinde yeniden yayınlanacağını duyurdu. 81 ilde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satılacağı günü değiştirdi. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu. Yeni kararın alınma sebebi ise hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı olarak görülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR
BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.
MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.