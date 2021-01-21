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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba için flaş gelişme! İşte fiyatı en çok düşen otomobiller! Listede ilk sırada... İkinci el araba için flaş gelişme! İşte fiyatı en çok düşen otomobiller! Listede ilk sırada...
2020'nin ilk çeyreğinde koronavirüs salgını ile birlikte piyasa normallerinin çok üzerinde bir yükselişle ekonomi dünyasında şaşkınlık meydana getiren ikinci el araba fiyatlarındaki hareketlilik Ağustos sonu Eylül başında durağan bir hal almış ardından da birçok marka otomobilde fiyatlarda düşüş eğilimi başlamıştı. İşte ikinci otomobillerde fiyatların genel seyri ve Ocak 2021 itibarıyla fiyatları en çok düşen, adeta dibi gören en ucuz ikinci el araba fiyatları...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 19:01 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 19:01
Geçtiğimiz yıl pandemi başlangıcında piayasa normallerinin çok üzerinde bir yükselişle al-sat ekonomisine dönüşen ikinci el araba fiyatlarındaki hareketlilik Ağustos ayında durağan bir hal almış ardından da birçok markada düşüş eğilimi baş göstermişti. Yılbaşı itibarıyla ikinci el düşecek mi sorusu yerini MTV ve yeni yıl fiyatları ile birlikte "yükselecek mi?" sorusuna bırakmıştı. İşte, Ocak 2021 itibarıyla fiyatları en çok düşen, adeta dibi gören en ucuz ikinci el arabalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR FORD FIESTA: 87.650 TL
2009 ford fiesta 1.25 motor hatchback otomobil fiyatları düşen 10 modelden ilki oldu. Düz vitesli olarak tercih edilmesi durumunda 90 bin TL altına edinilebilecek Ford Fiesta'nın ocak ayında düşen fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu araçta 150 bin km ve 200 bin km arasındaki tercihler karlı alışveriş olacaktır. Fiesta'nın bu modeli benzinli motor seçeneği sunmakta. Düşük motor hacmi sayesinde MTV ödemelerinde de kullanıcısını üzmüyor.
MEGANE 2: 64 BİN TL
Bir dönemin çok popüler araçlarından olan ve halen Türkiye yollarında olan ikinci nesil Megane da Renault'un C segmentteki önemli temsilcilerinden. Ancak üzerine 3 farklı kasanın üretilmesi ile Megane 2'de fiyatlar düşüş gördü ve 70 bin TL'nin altına alınacak en ucuz araçlardan oldu.
NISSAN MICRA HEM KONFOR HEM KAZANÇ VAADEDİYOR: 104.000 TL
Ağustos sonrasında başlayan düşüşten çok tercih edildiği ve piyasada oldukça fazla olduğu için etkilenen araçlardan olan Nissan Micra'nın hem sunduğu dijital klima, yol bilgisayarı, hız sabitleme gibi özellikleri öne çıkarken yılbaşı sonrasında güncellenen otomobil fiyatları ile yükselişe geçmesi de bekleniyor. Bu sayede şimdilik en ucuz araçlardan Nissan Micra'nın alıcılarını uzun vadede maddi olarak da memnun etmesi bekleniyor. Micra'da 2011 modeller 120 bin TL bandında seyrederken 1 yaş büyük olanlarındaki bu fiyat oldukça avantajlı.
SIRADIŞI OTOMOBİL ALFA 147: 66.000 TL
İtalyan seçkin markalardan olan Alfa Romeo'da 2010 öncesi kasalarda hem tasarım hem de özellik olarak en donanımlı ve modern otomobilleriyle göze çarpan 147 modeli binici olarak tabir edilen ikinci el otomobil kullanıcılarına çok uygun fiyatlara fazlasıyla konforlu ve özellikli bir sürüş sunuyor. Alfa 147'yı bugün alacak bir kullanıcı 66 bin TL gibi bir rakama bu otomobili edinebiliyor.