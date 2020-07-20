20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Sigara fiyatları 2020 ne kadar? Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı nedeniyle zamlı fiyat listesi merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan zamlı sigara fiyatları, tütün ürünleri kullananlar tarafından araştırılıyor. Sigara tiryakileri sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 18:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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