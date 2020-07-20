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Haberler Galeri 20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Sigara fiyatları 2020 ne kadar? Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı nedeniyle zamlı fiyat listesi merak ediliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan zamlı sigara fiyatları, tütün ürünleri kullananlar tarafından araştırılıyor. Sigara tiryakileri sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 18:02
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20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatlar�� kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Temmuz ayının ortalarına yaklaştığımız günlerde sigara tiryakileri, tütün ürünlerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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20 Temmuz zamlı sigara fiyatları: Güncel zamlı sigara fiyatları 2020 ne kadar? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL