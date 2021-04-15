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Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Manchester City token ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İngiltere Premier Lig'in en önemli takımları arasında yer alan Manchester City takımının kripto parasının ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediliyor. Yatırımcılar takım tokenlerinin duyurularını yakından takip ediyor. İşte, Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 01:34
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