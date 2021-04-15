13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi. Her yıl emeklilere ödenen 1.000'er liralık bayram ikramiyesinde artış yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, bu artışın enflasyon oranına göre belirleneceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler ne kadar zam yapılacağına ve ikramiyelerin hangi tarihte yatacağına çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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