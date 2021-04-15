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Haberler Galeri 13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi. Her yıl emeklilere ödenen 1.000'er liralık bayram ikramiyesinde artış yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, bu artışın enflasyon oranına göre belirleneceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından gözler ne kadar zam yapılacağına ve ikramiyelerin hangi tarihte yatacağına çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:53
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13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2018 yılında hayata geçirilen düzenleme ile Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere bayram öncesi 1.000'er liralık ikramiye verilmeye başlandı. Böylelikle emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar bayram öncesinde ikramiye almaya başladılar. 2021 yılının ilk ikramiyesi için bekleyiş sürerken, gözler ikramiye artışına çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesi için ise kritik tarih 10-12 Mayıs. Bayram ikramiyesinin bu tarihler aralığında yatırılması bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.

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13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması beklentiler arasında.

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13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiyenin 1.083 lira olması tahminler arasında. Ancak hangi enflasyon oranı uygulanacağı henüz netleşmediği için zamlı ikramiyenin ne kadar olacağı da şimdilik bilinmiyor.

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13 milyona müjde! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 bayram ikramiyesi zammı...

İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.