🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

Gurbetçilerin emeklilik maaşlarının kesilip mağdur olmamaları için bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor ve bu noktada SGK'nın yurt dışı borçlanma ve emekliliğiyle ilgili düzenlemeleri merak konusu oluyor. SGK 3 kriter üzerinde duruyor ve 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor. Yalnızce emeklilerin değil malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanların da dikkat etmesi gerekiyor. "Yurtdışı Yoklama" programıyla ilgili merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik. İşte emekli aylığının kesileceği o durumlar!