HaberlerGaleri🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!
🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!
Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat, emekli maaşınızın kesilmemesi için bazı durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. 4A, 4B, 4C Bağkur, Emekli Sandığı, SSK milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 3 kriter üzerinde duruyor ve emekli maaşını kesen durumların neler olduğu merak ediliyor. Yurt dışı borçlanması ve emekliliği konusu ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. "Yurtdışı Yoklama" programına ilişkin ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.