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Haberler Galeri 🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat, emekli maaşınızın kesilmemesi için bazı durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. 4A, 4B, 4C Bağkur, Emekli Sandığı, SSK milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 3 kriter üzerinde duruyor ve emekli maaşını kesen durumların neler olduğu merak ediliyor. Yurt dışı borçlanması ve emekliliği konusu ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. "Yurtdışı Yoklama" programına ilişkin ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 17:47
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🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

Gurbetçilerin emeklilik maaşlarının kesilip mağdur olmamaları için bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor ve bu noktada SGK'nın yurt dışı borçlanma ve emekliliğiyle ilgili düzenlemeleri merak konusu oluyor. SGK 3 kriter üzerinde duruyor ve 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor. Yalnızce emeklilerin değil malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanların da dikkat etmesi gerekiyor. "Yurtdışı Yoklama" programıyla ilgili merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik. İşte emekli aylığının kesileceği o durumlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

EMEKLİ AYLIKLARININ KESİLECEĞİ HÂLLER

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun gereğince borçlanılan yurt dışı sürelerine göre bağlanan emeklilik maaşları, yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere;

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🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

Yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya,

İkamete dayalı bir sosyal sigorta ya da

Sosyal yardım ödeneği almaya başlanılan tarihten itibaren kesilmektedir.

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🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

EMNİYET KAYITLARI DİKKATE ALINMAKTA

Gurbetçilerin borçlandıkları yurt dışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl alınmakta olan yurt dışına çıkış ve yurda giriş kayıtları dikkate alınarak SGK tarafından araştırılmaktadır.

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🔉Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar aman dikkat! Emekli maaşınız kesilmesin! SGK 3 kriter üzerinde duruyor! 4A, 4B, 4C herkesi yakından ilgilendiriyor!

Buna göre, SGK tarafından mezkûr yurt dışı borçlanması kanuna göre borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük yaşlılık ve emekli aylığı bağlanıp 6 aydan daha uzun süre yurt dışında bulunan sigortalılar, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını, 6 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 3 ay içinde "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi"ni SGK'nın söz konusu aylık dosyasının bulunduğu aylığı bağlamış olan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine ibraz etmek zorundadırlar. Bu belge, maaş alınan SGK ünitesine verilmemesi hâlinde emeklilik maaşının ödenmesi durdurulabilecektir.