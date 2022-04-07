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Haberler Galeri İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

İŞKUR tarafından kamu ve özel sektörde işçi alımları için ilanlar yayımlanıyor. Bu sayede iş arayışında olan vatandaşların iş bulmalarına olanak sağlanıyor. 2022 yılında işçi alımlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Nisan ayında 330.963 kişi kurum aracılığıyla yeni işine kavuşmuş oldu. İŞKUR tarafından yayımlanan son ilanlara bakıldığı takdirde 80 bine yakın işçi arandığı görüldü. İşte, Nisan ayı İŞKUR işçi alımları için ilan detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2022 19:12
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İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

İŞKUR ile 94 günde 330.963 kişi işine kavuştu. 81 ilde 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak. Formu hemen doldurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 80.289 işçi alımı için halı hazırda ilanlar bulunmaktadır. İŞKUR üzerinde kayıt oluşturan vatandaşlar iş başvurularını gerçekleştirebiliyor. Binlerce işçi alımı ilanı yayımlayan kurumda sektörler belli oldu. Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, iş ilanları hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

NİSAN 2022 ALIM YAPILACAK KADROLAR!

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Abone İşleri Memuru 1
Acil Servis Hemşiresi 2
Acil Tıp Teknisyeni 41
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 28
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 15
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
Ağaç Kurutma İşçisi 2
Ağaç Palet İmalatçısı 29
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1

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İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 20
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 17
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 2
Ahşap Doğrama İmalatçısı 15
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 7
Ahşap Ev İmalat İşçisi 2
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 6
Ahşap İskeletçi 20
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 7
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 4
Ahşap Kalıpçı 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 7
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 4
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 7
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 121

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İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

Ahşap Mobilya İmalatçısı 135
Ahşap Montaj Elemanı 19
Ahşap Tekne İmalat Ustası 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 3
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 346
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akrilik Tezgah Ustası 2
Aktör (Oyuncu) 1
Alakart Aşçısı 14

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İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 9
Alçı Levha Uygulayıcısı 5
Alçı Sıva Uygulayıcısı 54
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 6
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri 1