İŞKUR 81 İLDE İŞÇİ ALACAK! 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu doldurup başvuru yapabilirsiniz

İŞKUR tarafından kamu ve özel sektörde işçi alımları için ilanlar yayımlanıyor. Bu sayede iş arayışında olan vatandaşların iş bulmalarına olanak sağlanıyor. 2022 yılında işçi alımlarına yönelik detaylar merak ediliyor. Nisan ayında 330.963 kişi kurum aracılığıyla yeni işine kavuşmuş oldu. İŞKUR tarafından yayımlanan son ilanlara bakıldığı takdirde 80 bine yakın işçi arandığı görüldü. İşte, Nisan ayı İŞKUR işçi alımları için ilan detayları...