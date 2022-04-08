👉Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklandı! 🔔Araba alacaklar dikkat! 💸Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları güncellendi!

En çok satışı yapılan otomobil marka ve modellerinden Fiat Egea ve Renault Clio için araştırmalar gün içerisinde sıklıkla yapılıyor. Her ay olduğu gibi Nisan ayında da araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı, hem fiyatlar hem de kampanyalar güncellendi. Nisan ayı Fiat ve Renault indirim ve kampanyaları açıklanır açıklanmaz internet üzerinden bilgilere ulaşmak ve ön değerlendirme yapmak isteyenler Fiat Egea ve Renault Clio fiyatları ve diğer model bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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