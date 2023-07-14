HaberlerGaleriMadde kabul edildi! SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
Madde kabul edildi! SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen ek zam, emekli maaşlarına önemli bir artış getirdi. 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Bu ek zam sayesinde emekli maaşları yüzde 25 oranında yükselmiş durumda. Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak Temmuz öncesi ara dönemde yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. İşte, SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu...