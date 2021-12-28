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Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Diğer yandan maaşlar ile birlikte bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleride güncelleniyor. Bilindiği üzere emekli promosyon ödemelerinde en kritik detaylardan biri maaş tutarları oluyor. Kamu ve özel bankalar müşterilerinin maaşlarını kendilerine taşımaları halinde promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. 2022 yılına sayılı günler kala en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar için araştırmalar sıklaştı. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank zamlı promosyon ücretleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:07
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Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank... Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemelerinin miktarları merak ediyor. Bilindiği üzere 2022 yılında maaşların zamlanması sonrasında promosyon ödemelerinde güncellenmesi bekleniyor. 500 ile 2.500 TL arasından promosyon fırsatı emeklileri bekliyor. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank güncel promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

İşte emekli promosyonu veren bankalar;

AKBANK

Akbank şu açıklamayı yaptı; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

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Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL

Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100

Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500

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Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

İŞBANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ,

3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halindeİş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.