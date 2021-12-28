Maaşlarla birlikte promosyonlarda artıyor! 2022 emekli zamlı promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Diğer yandan maaşlar ile birlikte bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleride güncelleniyor. Bilindiği üzere emekli promosyon ödemelerinde en kritik detaylardan biri maaş tutarları oluyor. Kamu ve özel bankalar müşterilerinin maaşlarını kendilerine taşımaları halinde promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. 2022 yılına sayılı günler kala en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar için araştırmalar sıklaştı. İşte, Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Denizbank zamlı promosyon ücretleri...