Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!

Kasım ayında tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin doları gördükten sonra sert düşüş eğilimine geçen ve tarihi zirvesinden yüzde 30 oranında uzaklaşan Bitcoin tepki alımlarıyla hayat bulmaya çalışsa da küçük kar satışlarına sahne olup yeniden 50 bin Dolar seviyesinin altına geriliyor. Yılbaşından bugüne yüzde 60 oranında prim yapan Bitcoin'de yatırımcılar yükselişin olmasını bekliyor.