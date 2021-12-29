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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!

Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin'de düşüş trendi devam ediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 30 uzaklaşan Bitcoin için uzmanlar 2022 yılında 300 bin dolar seviyelerini görebileceğini belirtirken kripto varlığının yükseliş yönünün başlangıç aşamalarında olduğunu gösteren sinyaller alındığı da belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:18
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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!

Kasım ayında tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin doları gördükten sonra sert düşüş eğilimine geçen ve tarihi zirvesinden yüzde 30 oranında uzaklaşan Bitcoin tepki alımlarıyla hayat bulmaya çalışsa da küçük kar satışlarına sahne olup yeniden 50 bin Dolar seviyesinin altına geriliyor. Yılbaşından bugüne yüzde 60 oranında prim yapan Bitcoin'de yatırımcılar yükselişin olmasını bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!
Uzun süredir yatay ve düşüş eğilimiyle seyreden Bitcoin için 2022 yılı tahminlerinde ise rakamlar havada uçuşuyor.
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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!

Dar alana sıkışan Bitcoin'in yükseliş yönünün başlangıç aşamalarında olduğuna dair değerlendirmeler de yoğunlaşmaya başladı.

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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!
Fundstrat Global Advisors’tan Tom Lee bu yıl 100 bin dolara ulaşmasını umduğu Bitcoin'in beklentileri karşılamadığını ancak 2022 yılında 200 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.
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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!

YASAKLAR DA OLUMSUZLUK YARATIYOR
Çin'in Kripto Para madenciliğini yasaklaması, İran'ın enerji tüketiminin yüksek olması nedeniyle ara ara kripto para madencilik faaliyetlerine yasak koyması ve ülkelerin regülasyon girişimleri kripto para birimlerini sarsıyor.