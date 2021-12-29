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Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için flaş tahmin!
Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin'de düşüş trendi devam ediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 30 uzaklaşan Bitcoin için uzmanlar 2022 yılında 300 bin dolar seviyelerini görebileceğini belirtirken kripto varlığının yükseliş yönünün başlangıç aşamalarında olduğunu gösteren sinyaller alındığı da belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:55Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:18