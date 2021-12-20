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AGİ'de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?

Asgari ücret 2022 zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022'de geçerli olacak asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5 oranında zam ile birlikte net ücret 4.250 lira olarak belirlendi. Asgari ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nin kaldırılmasının ardından AGİ ile ilgili bazı sorular gündeme gelmişti. Bakan Bilgin konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:28
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AGİ’de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?

AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek? Milyonlarca çalışanın merak ettiği AGİ uygulaması ile ilgili sorular yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AGİ hakkında gündemden düşmeyen sorulara açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından AGİ ile ilgili bilmece çözülmüş oldu. Peki, AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AGİ’de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?

AGİ KALKTI MI?

Bilgin, AGİ uygulaması ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

"Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir."

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AGİ’de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?

AGİ KİMLERE VERİLECEK?

2022 itibarıyla vergi asgari ücretten vergi kaldırıldığı için AGİ uygulaması da sona erecek. AGİ uygulaması, asgari ücretli çalışmayanlar için devam edecek. Değişiklikle birlikte vergi muafiyetinden sadece asgari ücretle çalışanlar yararlanabilecek.

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AGİ’de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?

AGİ NE KADAR OLDU?

2022 asgari ücret zam oranı yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. Buna göre, yeni AGİ tablosu şu şekilde

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AGİ’de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için gelir vergisi devam edeceği için iade sistemi devam edecek. Bu durumda yeni yılla birlikte Asgari Geçim İndirimi rakamları yeniden belirlenecek. Bu durumda bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 268,31 TL'den 375 lira 30 kuruşa çıkmış oldu. Eşi çalışmayan üç çocuklu bir çalışanın AGİ ödemesi ise 456 lira 13 kuruştan 638 liraya yükselecek. Asgari ücretin netine yüzde 50,5 zam yapılmış ancak brüt ücret vergi kesintileri sebebiyle yüzde 39.9 artışla 5004 lira olmuştu. Bu durumda Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken baz alınacak matrah rakam 5004 lira olacak. bu yüzden de geçen yıla göre artışlar yüzde 39.9 civarında gerçekleşecek.