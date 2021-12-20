20 Aralık 2021, Pazartesi
AGİ'de tüm sorular yanıt buldu! AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek?
Asgari ücret 2022 zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2022'de geçerli olacak asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5 oranında zam ile birlikte net ücret 4.250 lira olarak belirlendi. Asgari ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nin kaldırılmasının ardından AGİ ile ilgili bazı sorular gündeme gelmişti. Bakan Bilgin konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, AGİ kalktı mı? Asgari ücretli AGİ alacak mı? 2022 AGİ kimlere verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:28
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