Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Cepleri dolduracak gelişme! Milyonlarca emekli duble zamla yeni yılda rahat bir nefes alacak. Toplu sözleşmeyle birlikte Ocak zammının ardından enflasyon farkı da devreye girecek. Bu yılın ikinci yarısı için yüzde 3'lük zam oranı belirlenmişti. Bu farkın aşılmasıyla birlikte memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. SSK Bağ-Kur emeklisini sevindiren gelişmenin detayları ortaya çıktı. Son 3 ayda belirlenecek enflasyon farkıyla net tablo ortaya çıkacak. Böylelikle en az maaş 3.480 TL olacak.