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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!
Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tüm maaşlar tek tek hesaplandı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindiren gelişme. Emekliler yeni yılda alacağı çifte zamla rahat bir nefes alacak. Toplu sözleşme kapsamında Ocak zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Yeni yıl zammının yanı sıra enflasyon farkıyla memur emeklileri çifte zam alabilecek. İşte; cepleri dolduracak gelişmenin detayları!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:20Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 16:20