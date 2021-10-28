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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tüm maaşlar tek tek hesaplandı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindiren gelişme. Emekliler yeni yılda alacağı çifte zamla rahat bir nefes alacak. Toplu sözleşme kapsamında Ocak zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Yeni yıl zammının yanı sıra enflasyon farkıyla memur emeklileri çifte zam alabilecek. İşte; cepleri dolduracak gelişmenin detayları!

Giriş Tarihi: 28.10.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 16:20
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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Cepleri dolduracak gelişme! Milyonlarca emekli duble zamla yeni yılda rahat bir nefes alacak. Toplu sözleşmeyle birlikte Ocak zammının ardından enflasyon farkı da devreye girecek. Bu yılın ikinci yarısı için yüzde 3'lük zam oranı belirlenmişti. Bu farkın aşılmasıyla birlikte memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. SSK Bağ-Kur emeklisini sevindiren gelişmenin detayları ortaya çıktı. Son 3 ayda belirlenecek enflasyon farkıyla net tablo ortaya çıkacak. Böylelikle en az maaş 3.480 TL olacak.

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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü.

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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı çıktı.

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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 4.23 çıkmasıyla, bu yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 3'lük zam oranı aşıldı, yüzde 1.23'lük fark oluştu.

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Cepleri dolduracak gelişme! Duble zamla en az 3.480 TL! Ek ödeme dahil tek tek hesaplandı!

Ekim, Kasım, Aralık verilerine göre enflasyon farkı artacak ya da azalacak.