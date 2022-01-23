23 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu! Yaklaşık 1 milyon işçi Ocak ayında ilave tediye ödemesi almaya hak kazanacak. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kamuya geçenlere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. Bu ikramiye toplam 4 taksitte hesaplara yatırılıyor. İlk ödeme Ocak ayında yapılacak. Yatırılacak miktar ve kimlerin ödeme alacağı da belirlenmiş oldu. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 13:06
  • 1
  • 15
İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

Kamuda çalışan işçiler ve taşerondan kamuya geçenler her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye kazanıyor. Bu ikramiye 4 farklı taksitle hesaplara yatırılıyor. İlk taksit Ocak ayında yatırılıyor. Ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatırılacak. İlave tediye adı verilen ödemenin hangi tarihte ödeneceği belli oldu. İşte işçilerin alacağı ilave tediyenin ilk ödeme tarihi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçi için ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile ikramiyelerin (ilave tediye) ilk bölümü olan 13 günlük ödeme 28 Ocak'ta yapılacak.

  • 3
  • 15
İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor.

  • 4
  • 15
İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

  • 5
  • 15
İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!

26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor.