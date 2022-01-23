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İşçilerin yüzünü güldüren gelişme! Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu!
Ocak ayında ekstra 1.552,68 TL hesaplara yatacak! Tarih belli oldu! Yaklaşık 1 milyon işçi Ocak ayında ilave tediye ödemesi almaya hak kazanacak. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kamuya geçenlere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. Bu ikramiye toplam 4 taksitte hesaplara yatırılıyor. İlk ödeme Ocak ayında yapılacak. Yatırılacak miktar ve kimlerin ödeme alacağı da belirlenmiş oldu. İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2022 13:06Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 13:06