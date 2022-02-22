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Haberler Galeri Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından harekete geçildi. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak için hibe desteği yönündeki yeni projeler devreye alınıyor. Ayda 3.984 TL olarak ödenecek hibe desteğinden yararlanmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaya başladı. Vatandaşlara 20 ay boyunca destek sağlanacak. SGK hibe desteğine yönelik başvuru detayları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi hibe desteği projesinin detaylarını haberimizde yer verdik. İşte, son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 19:24
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Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak. 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular... Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden hibe desteğine yönelik başvurular başladı. Kadınların iş hayatında kazandırılması ve istihdamının korunması amacıyla bazı projeler devreye alınıyor. Ayda karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak. Mali destek 20 ay boyunca devam edecek. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, hibe desteğine yönelik detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kısa adıyla "Women-Up" Projesi hayata geçiriliyor.

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Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

Daha önce "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projelerini hayata geçiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanlarının kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" başladı. Başvurular alıyor. SGK son dakika olarak duyurdu. Hibe desteğinin detayları belli oldu.

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Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

PROJE HAKKINDA

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan bir mali destek projesidir. Proje kapsamında uygulama illerindeki gerekli şartları taşıyan 4.000 kadın işveren mali destekten faydalanacaktır. Toplam mali destek tutarı yaklaşık 25 milyon Avro (€)'dur.

Projenin amaçları:

• Kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemek,

• Kadın girişimciliğini teşvik etmek,

•Kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek yeni iş olanakları yaratmak.

Projenin Hedef Kitlesi

Kadın girişimcilere ait genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan) en fazla 9 işçi çalıştıran ve yanına ilave olarak kadın işçi alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

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Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır (2022 yılı için bu tutar 3.984 TL). Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

a) İşverenin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

• Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır.

•Hibe başvurusunda bulunacak işverenlerin işletmeleri 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.