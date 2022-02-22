Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...

MALİ DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır (2022 yılı için bu tutar 3.984 TL). Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

a) İşverenin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

• Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır.

•Hibe başvurusunda bulunacak işverenlerin işletmeleri 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.