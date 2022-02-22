22 Şubat 2022, Salı
Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından harekete geçildi. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak için hibe desteği yönündeki yeni projeler devreye alınıyor. Ayda 3.984 TL olarak ödenecek hibe desteğinden yararlanmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaya başladı. Vatandaşlara 20 ay boyunca destek sağlanacak. SGK hibe desteğine yönelik başvuru detayları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi hibe desteği projesinin detaylarını haberimizde yer verdik. İşte, son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.02.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 19:24
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