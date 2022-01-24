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Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!

3600 ek göstergeyle maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek. Ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte, hem mevcut maaşlar hem de emekli ikramiyelerinde önemli artışlar yaşanacak. Bakan Bilgin; " Düzenleme Mayıs ayında Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuşmuştu. İşte maaş artışı ve ikramiye artışıyla ilgili bilgiler!

Giriş Tarihi: 24.01.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 13:36
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Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!

Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek ve cepler rahat edecek. 3600 ek gösterge katkısıyla memurların ve emeklilerin kazancı yükselecek. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş, bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Yapılan çalışmayla birlikte, bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek.

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Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge; memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe, maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken; unvanlarına, kıdemlerine, derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor.

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Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!

Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem 3600 ek göstergedeki detayları yazdı. İşte o yazı:

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Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun, unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken, onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor.

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Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!

Yapılacak çalışma ile unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.