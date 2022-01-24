Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek ve cepler rahat edecek. 3600 ek gösterge katkısıyla memurların ve emeklilerin kazancı yükselecek. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş, bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Yapılan çalışmayla birlikte, bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek.