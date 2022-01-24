24 Ocak 2022, Pazartesi
Maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek!
3600 ek göstergeyle maaşlara 1.150 TL ek katkı! İkramiyeler 37 bin lira artıyor! Emekli ve memurların kazancı yükselecek. Ek göstergelerin 3600'e çıkmasıyla birlikte, hem mevcut maaşlar hem de emekli ikramiyelerinde önemli artışlar yaşanacak. Bakan Bilgin; " Düzenleme Mayıs ayında Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuşmuştu. İşte maaş artışı ve ikramiye artışıyla ilgili bilgiler!
Giriş Tarihi: 24.01.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 13:36
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15