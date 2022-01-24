HaberlerGaleriEmekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları... 3600 ek gösterge için çalışmalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında çalışmalarına hız verilen 3600 ek gösterge zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Son gelişmelerin ardından memur ve memur emeklilerinin gündemi yeniden 3600 ek gösterge oldu. İşte, 3600 ek gösterge son durum...