Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin gündeminde 3600 ek gösterge için son gelişmeler yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Mayıs'ta Meclis'e sevk edilecek' dediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memurların hem maaşları hem ikramiyeleri hem de emekli aylıkları artacak" açıklaması sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında atılan adımlar ve gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, 3600 ek gösterge son durum nedir?