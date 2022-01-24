24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları... 3600 ek gösterge için çalışmalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında çalışmalarına hız verilen 3600 ek gösterge zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Son gelişmelerin ardından memur ve memur emeklilerinin gündemi yeniden 3600 ek gösterge oldu. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 20:04
  • 1
  • 12
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin gündeminde 3600 ek gösterge için son gelişmeler yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Mayıs'ta Meclis'e sevk edilecek' dediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memurların hem maaşları hem ikramiyeleri hem de emekli aylıkları artacak" açıklaması sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında atılan adımlar ve gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, 3600 ek gösterge son durum nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla memurların ve memur emeklilerinin gündemi yeniden 3600 ek gösterge oldu.

  • 3
  • 12
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Yasa teklifinin Mayıs ayında TBMM'ye sunulacağını kaydeden Bilgin, kapsamı ile ilgili de "4 meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürleri, şube müdürleri var mesela.

  • 4
  • 12
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz" dedi. Merakla beklenen düzenleme için Çalışma Bakanlığı, ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

  • 5
  • 12
Emekliye ek gösterge zammı ufukta! Maaşlarda en az 1.157 TL artış olacak! Maaş, ikramiye ve emekli aylıkları...

Teknik çalışmaların Şubat ayında netleşip duyurulması bekleniyor.

3600 gösterge memurların hem maaşlarını hem emeklilik ikramiyelerini hem de emekli aylıklarını artıracak.