Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 28 Ocak 2022 kataloğu ile cuma günkü indirimler belli oldu. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren birçok çeşit ürünün yer aldığı BİM kataloğunu ahaber.com.tr üzerinden inceleyebilirsiniz. Markete uğramadan önce güncel indirimler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 28 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...