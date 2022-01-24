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Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 28 Ocak 2022 kataloğu ile cuma günkü indirimler belli oldu. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren birçok çeşit ürünün yer aldığı BİM kataloğunu ahaber.com.tr üzerinden inceleyebilirsiniz. Markete uğramadan önce güncel indirimler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 28 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2022 13:31
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Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM’de bu hafta neler var?

Türkiye'de binlerce mağazası bulunan BİM marketler, her salı ve cuma günü indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyor. BİM marketlerde bu cuma günü satışa çıkacak kampanyalı ürünler belli oldu. 28 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM cuma indirimleri neler? İşte 28 Ocak 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM’de bu hafta neler var?
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Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM’de bu hafta neler var?
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Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM’de bu hafta neler var?
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Ev hanımları dikkat! 28 Ocak 2022 BİM aktüel kataloğu sürpriz kaynıyor! BİM’de bu hafta neler var?