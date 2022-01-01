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Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...
Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekliler 3 Ocak'ta yeni zamlı maaşlarının ne olacağını net olarak öğrenecekler. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre uzman isimler maaş beklentilerini dile getiriyor. Sizler için olası zamlı maaşları haberimizde derledik. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...