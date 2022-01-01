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Haberler Galeri Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrasında gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekliler 3 Ocak'ta yeni zamlı maaşlarının ne olacağını net olarak öğrenecekler. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre uzman isimler maaş beklentilerini dile getiriyor. Sizler için olası zamlı maaşları haberimizde derledik. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022 01:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 01:08
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Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranları netleşmiş olacak. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor. Buna göre olası zamlı maaşlar hakkında hesaplamalar yapıldı. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

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Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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Maaşlar kuruşunu kuruşuna hesaplandı! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.