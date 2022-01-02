HaberlerGaleriAile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…
Enflasyon oranıyla birlikte milyonlarca memurun yeni yıl maaşları belli olacak. Ek iyileştirmenin yolda olduğu memur maaşlarında gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Maaşlar 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek. Yüzde 5'i aşan kısım kadar fark maaşa yansıtılacak. Memur maaşının artışıyla birlikte; 65 yaş aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı gibi ödemelerde de artış yaşanacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre; en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak. İşte; memur zammı son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:01Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:01