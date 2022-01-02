Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.