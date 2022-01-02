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Haberler Galeri Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

Enflasyon oranıyla birlikte milyonlarca memurun yeni yıl maaşları belli olacak. Ek iyileştirmenin yolda olduğu memur maaşlarında gözler enflasyon oranlarına çevrildi. Maaşlar 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek. Yüzde 5'i aşan kısım kadar fark maaşa yansıtılacak. Memur maaşının artışıyla birlikte; 65 yaş aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı gibi ödemelerde de artış yaşanacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre; en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak. İşte; memur zammı son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:01
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Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! 2022'de asgari ücrete yapılan yüzde 50.5 zammın ardından gözler memur ve memur emeklisi maaş zammına çevrildi. Devlet güvencesi altında bulunan milyonlarca kamu görevlisinin maaşları enflasyona göre artış yaşayacak. Yüzde 5'in üzerinde enflasyon verisi fark olarak maaşlara eklenecek. Enflasyon tahminlerine göre, en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak. Bu miktara aile yardımının da eklenmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

2022 MAAŞ HESAPLARI!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ:

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre; maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

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Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

Buna göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılacak.

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Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

MEMUR MAAŞ ZAM HESABI

Memur maaş katsayısına yüzde 5'lik zamma ilaveten, 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor.

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Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek.

Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.