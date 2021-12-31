Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere sadece Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 1.100'er liralık yılda iki kere bayram ikramiyesi veriliyor. Bunun haricinde herhangi bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.