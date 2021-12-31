Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2022 Ocak zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürürken bir yandan da yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yeni yıla girmemize saatler kala gözler yılbaşı ikramiyesine çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.12.2021
11:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
11:08
Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? Yeni yıla girmemize saatler kala gözler yılbaşı ikramiyesine çevrildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...
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EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere sadece Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere 1.100'er liralık yılda iki kere bayram ikramiyesi veriliyor. Bunun haricinde herhangi bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.
EMEKLİYE ZAM FORMÜLÜ
Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artacak. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına kavuşacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. o da 3 Ocak. Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak.
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi duyurulacak. Saatler 10'u gösterdiğinde açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile birlikte hem yıllık enflasyon oranını hem de 6 aylık oranı öğrenmiş olacağız. Bu oranlar milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak zamları ve ilave artışları da ortaya çıkartacak.
NASIL ETKİLEYECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.